Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der neuen Saison der Handball-Bundesliga bereits am zweiten Spieltag (29. August) bei Meister SG Flensburg-Handewitt antreten. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Ansetzung der ersten vier Spieltage durch die Liga hervor. Vor dem Topspiel starten die Mannheimer am 25. August mit dem Derby bei den Eulen Ludwigshafen in die neue Spielzeit. Am dritten Spieltag geht es gegen den Bergischen HC, anschließend zu Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen.

Kader der Rhein-Neckar Löwen

Infos zum Trainerteam

Spielplan der Rhein-Neckar Löwen

Infos zum neuen Spielplan