Obwohl noch nicht mal ein Starttermin für die neue Saison in der Handball-Bundesliga feststeht, haben die Rhein-Neckar Löwen mit dem Verkauf von Dauerkarten begonnen. „Was uns in dieser Spielzeit erwartet, ist eine absolute Wundertüte“, heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Montag. Trotz des Risikos von Geisterspielen ermögliche man den Löwen mit dem Kauf einer Dauerkarte das sportliche Überleben. Die Liga hofft, die Saison spätestens ab September fortsetzen zu können.

Kader der Rhein-Neckar Löwen

Infos zum Trainerteam

Spielplan der Rhein-Neckar Löwen

Tabelle der Handball-Bundesliga

Löwen-Mitteilung