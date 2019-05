Rhein-Neckar Löwen bis Saisonende ohne verletzten Torhüter

Die Rhein-Neckar Löwen müssen in den restlichen vier Saisonspielen in der Handball-Bundesliga auf ihren Torhüter Andreas Palicka verzichten. Der schwedische Nationalkeeper habe sich am vergangenen Sonntag beim 26:23-Auswärtssieg in Melsungen eine schwere Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen, teilten die Mannheimer am Dienstag mit. Für den Rest der Saison rückt Can Adanir aus der zweiten Mannschaft der Badener in den Profikader auf und bildet gemeinsam mit Mikael Appelgren das Torhüter-Duo der Löwen.

Kader der Rhein-Neckar Löwen

Infos zum Trainerteam

Spielplan der Rhein-Neckar Löwen

Tabelle der Handball-Bundesliga