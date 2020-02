Rhein-Neckar Löwen übernehmen Tabellenführung im EHF-Pokal

Die Rhein-Neckar Löwen haben im EHF-Pokal auch ihr zweites Spiel gewonnen. Durch den 35:27 (16:12)-Erfolg am Samstag beim dänischen Vertreter TTH Holstebro übernahm der Handball-Bundesligist die Tabellenführung in der Gruppe B.

Vor 2600 Zuschauern in der Gräkjaer Arena war Jannik Kohlbacher mit sieben Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die trotz der Ausfälle von Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, Romain Lagarde, Steffen Fäth, Jesper Nielsen, Ilija Abutovic und Ymir Örn Gislason von Beginn an dominierten und bis zur 16:12-Pausenführung konsequent ihre Chancen nutzten. Nach dem Seitenwechsel lag der Bundesligist dank zahlreicher Paraden von Schlussmann Mikael Appelgren sogar mit 32:21 (53.) in Front. Erst in der Schlussphase gelang Holstebro noch Ergebniskosmetik.

Rhein-Neckar Löwen im EHF-Pokal