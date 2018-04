In der Diskussion um einen Stadtkreis Reutlingen hat das Innenministerium auf eine Große Anfrage der CDU und der Grünen hin Vor- und Nachteile dargelegt. Die Antwort der Landesregierung sei eine gute Grundlage für das weitere Verfahren, erklärten die innenpolitischen Sprecher Uli Sckerl (Grüne) und Thomas Blenke (CDU) am Dienstag. Endgültig muss der Landtag über den langgehegten Wunsch der Stadt Reutlingen entscheiden, den Landkreis zu verlassen.

Reutlingen hat nach Einschätzung der Landesregierung Größe und Leistungskraft, um die Aufgaben eines Stadtkreises wahrzunehmen. Allerdings vertrete die Landesregierung die Grundhaltung, „dass bestehende Landkreise nicht verkleinert werden, da dies letztlich eine effiziente Wahrnehmung der (staatlichen) Aufgaben nicht unerheblich erschweren würde“.

Der Vorsitzende der CDU im Kreis Reutlingen, Manuel Hailfinger, deutete die Antwort als Ablehnung. Der Reutlinger Gemeinderat solle wieder das Verbindende über das Trennende stellen, so seine Forderung. Reutlingen wäre nach Angaben von Grünen und CDU die erste Stadt im Südwesten, die seit der Gemeindegebietsreform in den 1970er-Jahren einen Landkreis verlässt.

Die Stadt Reutlingen nannte die Argumentation in der Antwort der Landesregierung in einer ersten Stellungnahme mangel- und lückenhaft, lehnte aber eine Bewertung des 60-Seiten-Papiers am Dienstagabend ab. Die Stadt wolle die Einlassungen des Innenministeriums „mit der Gründlichkeit und Sorgfalt prüfen, die sie auch von allen mit dem Thema befassten Parteien und Gremien erwartet“.