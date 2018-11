Rettungshubschrauber sollen auch nachts helfen können

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Freitagabend in Konstanz zu einem Großeinsatz gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Patientenzimmer des Klinikums gegen 19:30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Über das Ausmaß des Schadens ist noch nichts bekannt, jedoch bestätigte die Feuerwehr Konstanz auf Nachfrage von schwäbische.de ein Todesopfer. Wie die Polizei am späten Abend bekannt gab, handle es sich um eine männliche Person.