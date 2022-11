Offiziell: Der neue Standort von Rettungshubschrauber Christoph 45

Die Entscheidung über die künftigen Luftrettungsstandorten in Baden-Württemberg ist gefallen. Christoph 41 wird an die BG Klinik Tübingen verlegt, Christoph 45 kommt aus Friedrichshafen nach Deggenhausertal-Wittenhofen im Bodenseekreis. Neue Standorte entstehen in Lahr (Ortenaukreis) und im Bereich Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis).

Im Vorfeld der Entscheidung galt lange Zeit Bavendorf im Landkreis Ravensburg als aussichtsreichster Kandidat für den Standort von Christoph 45. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ in der vergangenen Woche, lief dann als Alternative das Deggenhausertal im Bodenseekreis Bavendorf den Rang als Favorit ab. Das hat sich nun bestätigt.

Hintergrund für die neue Festsetzung des Hubschrauberstandorts ist die ausgedünnte Klinikversorgung im Südwesten, an der auch die Effizienz der Notfallversorgung hängt.

Das baden-württembergische Innenministerium hatte dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin kamen Wissenschaftler des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Universität München zum Schluss, dass die Zahl der Rettungshubschrauber im Land von bislang acht auf zehn erhöht sowie drei bestehende Standorte verlegt werden sollten, um eine schnellere Reaktionszeit und bessere Flächenabdeckung im ländlichen Raum zu gewährleisten.

"Es ist unser klares Ziel, eine gute und schnelle Luftrettung für alle Menschen in Baden-Württemberg sicherzustellen. Dazu richten wir die Rettungshubschrauberstandorte gezielter an den heutigen Bedürfnissen der Notfallpatientinnen und -patienten aus", sagte der Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, Wilfried Klenk (CDU). "Wir erhöhen die Zahl der Rettungshubschrauber von acht auf zehn und schließen durch die Verlegung von Rettungshubschraubern Lücken bei der Luftrettung."

In Friedrichshafen hingegen sieht man genau das durch die Standort-Entscheidung in Gefahr. Zuletzt wehrte sich ein Bündnis aus Ärzten und Bürgern gegen die Verlegung, eine Petition gegen diesen Schritt brachte aber nicht den erhofften Erfolg.

Die neuen Luftrettungsstandorte in Baden-Württemberg im Überblick: