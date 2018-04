Ressortabstimmung zur veränderten Polizeistruktur dauert

Die ressortübergreifende Abstimmung für Korrekturen an der Polizeireform zieht sich hin. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte am Montag in Stuttgart einen Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“, wonach die Abstimmung eine längere Zeit dauere. Der Gesetzentwurf solle aber noch vor der Sommerpause ins Kabinett, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Damit sei der Zeitpunkt der Umsetzung zum 1. Januar 2020 nicht gefährdet.

Das Kabinett hatte bereits im Juli 2018 Eckpunkte von Innenminister Thomas Strobl (CDU) beschlossen. Die Korrekturen sehen vor, dass die Zahl der Polizeipräsidien zum 1. Januar 2020 von derzeit 12 auf 13 steigen soll. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, fällt das Präsidium in Tuttlingen weg. Mit der Reform korrigiert Grün-Schwarz die Polizeistruktur, die unter Grün-Rot in Kraft getreten war und an der es teils scharfe Kritik gab.