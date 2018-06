Resozialisierungsfonds hilft 146 Straffälligen aus den Schulden

Stuttgart (dpa/lsw) - 146 überschuldeten Straffälligen hat die Stiftung Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Schuldensanierung ermöglicht. Insgesamt wurden zinslose Darlehen in Höhe von rund 412 000 Euro gewährt, die innerhalb von fünf Jahren in Raten zurückzuzahlen sind. „Die Darlehen vermeiden aus wirtschaftlicher Not heraus begangene neue Delikte. Das ist der beste Opferschutz“, sagte Justizminister Rainer Stickelberger am Mittwoch in Stuttgart. Mit den zinslosen Darlehen würden Schmerzensgeldforderungen in aller Regel voll beglichen. Damit komme das Geld auch den Opfern von bereits begangenen Straftaten zugute.

Pressemitteilung Justizministerium