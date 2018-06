Am Ende hat eine Seniorin aus Bad Krozingen bei Freiburg draufgezahlt, ein angeblich gewonnener Luxuswagen blieb verschollen: Einer 73-Jährigen wurde am Telefon vorgegaukelt, sie bekomme ein Auto im Wert von 180 000 Euro. Ehe der Gewinn bei der Frau aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ankam, sollte sie Steuern und Überführungskosten überweisen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Abgewickelt wurden die Geldtransfers über schwer verfolgbare Finanzinstitute. Insgesamt handelte es sich nach Angaben des Freiburger Polizeipräsidiums um eine fünfstellige Summe unter 50 000 Euro. Bei der Seniorin erweckte der Ablauf keine Skepsis. Ein Mitarbeiter ihrer Bank riet ihr allerdings Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung