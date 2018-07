Rentnerin aus Tauberbischofsheim nach Würzburg entführt

Tauberbischofsheim/Würzburg (dpa/lsw) - Eine Rentnerin ist in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) von einem maskierten Mann in ein Auto gezerrt und nach Würzburg entführt worden. Während der Fahrt nahmen der Unbekannte und sein Komplize der 72-Jährigen ihr Geld ab, teilte die Polizei Würzburg am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Männer die Augen der Frau verbunden. In Würzburg ließen die Täter ihr Opfer frei. Orientierungslos fragte die 72-Jährige nach dem Vorfall am Dienstag nach dem Weg zum Bahnhof und fuhr mit dem Bus nach Tauberbischofsheim zurück. Die Entführer konnten zunächst nicht gefasst werden.