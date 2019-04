Ein Rentner ist in der Nähe von Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei einem Autounfall gestorben. Der 71-Jährige war am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug fuhr über eine Böschung und einen Bach und kam dann zum Stehen. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, trotzdem starb der Mann noch an der Unfallstelle. Unklar ist laut Polizei, ob er an den Folgen des Unfalls starb oder ob Vorerkrankungen zu seinem plötzlichen Tod führten.