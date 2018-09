Rentner mit Rollstuhl verirrt sich auf befahrene Straße

Mit seinem Rollstuhl war ein Rentner in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) in Richtung Bundesstraße 10 unterwegs und musste von der Polizei gestoppt werden. Mehrere Autofahrer alarmierten am Mittwoch die Polizei. Einer griff schließlich ein und hielt den 94 Jahre alten Mann auf der Anschlussstelle zur B 10 bis zum Eintreffen der Beamten auf. „Wir wissen nicht, wie viele Kilometer er bis dahin schon zurückgelegt hatte“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Der Rentner wohnte in einem einige Hundert Meter entfernten Seniorenheim und hatte mutmaßlich den Weg nicht mehr zurückgefunden.

Da sein elektrisches Gefährt nicht in den Streifenwagen passte, eskortierte ihn die Polizei: Im Schritttempo begleitete eine Beamtin ihn zurück ins Heim, ein Streifenwagen fuhr hinterher.

Mitteilung der Polizei