Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 98 bei Kandern (Kreis Lörrach) ist ein Rentner ums Leben gekommen. Der Mann war am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache zu Fuß auf der linken Spur der Autobahn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von einem Auto erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und dort von einem Kleintransporter überrollt. Er starb am Unglücksort. Die beiden Autofahrer mussten psychologisch betreut werden. Sie hatten den Angaben zufolge keine Chance, auszuweichen. Zum Alter des Mannes machte die Polizei keine Angaben und nannte hierfür den Schutz von Persönlichkeitsrechten. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme in dem Bereich in Fahrtrichtung Rheinfelden zeitweise gesperrt werden.

Pressemitteilung