Ein Rennradfahrer ist nahe Ispringen (Enzkreis) gegen einen Traktor geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, streifte der 58-Jährige am Freitagabend beim Vorbeifahren den Anhänger. Der Rennradfahrer stürzte und schlug so heftig mit dem Kopf auf, dass er noch an der Unfallstelle starb.