Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz mit seinem Rennrad in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei in Ulm am Sonntag mitteilte, war der 52-Jährige am Samstagmorgen mit dem Vorderreifen seines Rades in eine Straßenschiene geraten und dadurch gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei