Nach mehreren Kommunen im Land ist auch im Rems-Murr-Kreis der Schwellenwert von 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten worden. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, gab es 151 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Nach den Vorgaben des Sozialministeriums sind dort private Feiern in öffentlichen Räumen nun nur noch mit 50 Menschen erlaubt, in privaten Räumen noch mit 25. Besonders in der Stadt Fellbach waren die Fallzahlen deutlich angestiegen. Am Mittwoch waren dort 71 Infizierte nachgewiesen.