Rekordzahl an Briefwahlanträgen für Gemeinderatswahlen

In Stuttgart haben rund 98 000 Menschen für die Gemeinderatswahlen Briefwahl beantragt - so viele wie nie zuvor. Allerdings schickten nicht alle Briefwähler ihre Unterlagen auch zurück; zudem erschienen manche dann doch lieber persönlich im Wahllokal, wie eine Stadtsprecherin am Sonntag mitteilte. Erfahrungsgemäß dürfte demzufolge mit rund 84 000 Briefwählern für die Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt gerechnet werden, wie es hieß. Zu den Kommunal- und Europawahlen sind am Sonntag landesweit mehr als 8,5 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

