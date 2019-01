Turn-Rekordweltmeisterin Simone Biles wird vom 15. bis 17. März erstmals beim DTB Pokal in Stuttgart an den Start gehen. „Sie ist das absolute Aushängeschild unserer Sportart und die alles überragende Turnerin der vergangenen Jahre“, sagte Turnierdirketor Valeri Belenki über die 21-jährige US-Amerikanerin. Von den deutschen Damen wird Lokalmatadorin Elisabeth Seitz dabei sein. Über eine Wildcard an eine weitere deutsche Turnerin wird Anfang März entschieden, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Mitteilung des Veranstalters