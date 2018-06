Stuttgart - 864 Fälle von Infektionen mit dem Hantavirus sind in diesem Jahr in Baden-Württemberg bisher gemeldet worden – das sind zehn Mal so viele wie 2016. Auch in Bayern ist die gemeldete Zahl an Hantavirus-Erkrankungen knapp zehn Mal so hoch wie im vergangenen Jahr. Die gute Nachricht ist aber: Seit September sind die Neuerkrankungen im Südwesten wieder rückläufig.

Abrupt einsetzendes Fieber, Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen: Diese Symptome kann das Hantavirus nach einer Infektion auslösen. In einigen Fällen kann es auch zu Blutdruckabfall und Nierenfunktionsstörungen kommen. Häufig verläuft die Virusinfektion aber auch so leicht, dass der Betroffenen gar nichts bemerkt. Wer unter mehreren Symptomen gleichzeitig leidet, sollte eine mögliche Infektion vom Arzt abklären lassen. Eine Impfung gegen das Virus gibt es nicht. Etwa die Hälfte der gemeldeten Patienten muss laut dem Landesgesundheitsamt ins Krankenhaus. Ein tödlicher Verlauf der Krankheit sei in diesem Jahr allerdings nicht vorgekommen.

Bei der Gartenarbeit aufpassen

Das Hantavirus wird von Rötelmäusen übertragen, die das Virus in Kot und Urin ausscheiden. Menschen stecken sich an, wenn sie erregerhaltigen Staub einatmen. „Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist bei den hier vorkommenden Hantavirus-Arten nicht bekannt“, sagt Tierarzt Ludwig Hölzle von der Universität Hohenheim. Menschen sollten den Kontakt zu Nagetieren und mit deren Ausscheidungen meiden. Gefährdet seien insbesondere Waldarbeiter, Beschäftigte in der Landwirtschaft und Laborpersonal. Wer etwa Holz umstapelt oder eine Gartenlaube fegt, sollte einen Mundschutz tragen, um keinen virushaltiger Staub einzuatmen. „Wichtig ist auch die sichere Aufbewahrung von Lebensmitteln, damit Nagetiere sich nicht im Umfeld von Häusern oder Wohnungen aufhalten“, rät Hölzle. Hantavirusfälle kommen das ganze Jahr über vor. Besonders hoch ist die Infektionsgefahr jedoch in den Frühjahrs- und Sommermonaten von Mai bis September.

2017 ist laut dem Landesgesundheitsamt das drittstärkste Jahr mit Hantavirusfällen, seit die Ansteckung mit dem Virus 2001 meldepflichtig wurde. Bei der Ausbreitung der Infektion gäbe es starke regionale Schwankungen. „Das Hantavirus ist wohl nicht flächendeckend“, erklärt Virologin Christiane Wagner-Wiening vom Landesgesundheitsamt. „In Freiburg scheint das Virus zum Beispiel nicht so stark in den Mäusen zu zirkulieren wie etwa im Landkreis Reutlingen.“

Rötelmäuse vermehren sich stark

Die regionalen Unterschiede könnten klimatische Gründe haben, sagt Virologin Wagner-Wiening. Die Rötelmäusen, die das Virus übertragen, brauchen besonders viel zu essen, um sich zu vermehren. Ihre Hauptnahrungsquelle sind Bucheckern. Durch viel Sonnenschein und Wärme in großen Teilen Baden-Württembergs kam es 2016 zu einer sogenannten Buchenmast: Es gab also besonders viele Bucheckern und die Rötelmäuse konnten sich gut vermehren. Regionen mit hohem Buchenbestand und Wohngebiete, die an einen Wald grenzen, sind 2017 daher Risikogebiete für das Hantavirus.

Wenn in einer Region das Wetter im vergangenen Jahr schlecht war, komme es dort tendenziell zu weniger Erkrankungen, sagt Wagner-Wiening. Eine mögliche Erklärung für den Unterschied zum Nachbarbundesland: „Vielleicht war die Buchenmast in Bayern geringer und deshalb sind dort weniger Fälle gemeldet worden.“ Denn in Bayern sind in diesem Jahr mit insgesamt 306 Infektionen beinahe ein Drittel weniger Hantavirusfälle als in Baden-Württemberg bekannt, sagt Aleksander Szumilas, Sprecher des bayerischen Landesgesundheitsamtes. Trotzdem ist das auch für Bayern ein Rekordhoch.

Baden-Württemberg sei in diesem Jahr deutschlandweit auf jeden Fall mit Abstand am stärksten von der Infektionskrankheit betroffen, sagt Virologin Wagner-Wiening. Eine weitere Infektionswelle erwarte sie in diesem Jahr aber nicht mehr. Während es zu den Hochzeiten im Mai und Juli rund 60 Neuerkrankungen pro Woche waren, verzeichnet das Landesgesundheitsamt aktuell noch sechs neue Fälle für ganz Baden-Württemberg.

Starke regionale Schwankungen

Mit 116 gemeldeten Fällen ist der Landkreis Reutlingen in diesem Jahr baden-württembergweit am stärksten vom Hantavirus betroffen, gefolgt von den Kreisen Böblingen und Tübingen mit jeweils rund 70 Fällen. Die Kreise Tuttlingen und Ravensburg dagegen sind mit zwei und fünf Fällen vom Hantavirus fast verschont geblieben. Bekannte Risikogebiete in Bayern sind die Region um Würzburg, Teile des Bayerischen Waldes sowie die Schwäbische Alb. Im Regierungsgebiet Schwaben, zu dem der Landkreis Lindau gehört, sind bisher 13 Fälle gemeldet worden.

