Rekord als Ziel: SC Freiburg will fünften Sieg in Serie

Bei einem Wohnungsbrand am Montagnachmittag in der Ringstraße in Neu-Ulm ist ein Mann bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Polizei kann die Identität des Toten noch immer nicht zweifelsfrei feststellen. Zwei Feuerwehrleute brachten den Mann aus der brennenden Wohnung ins Freie. Wie gehen Einsatzkräfte mit derartigen Erlebnissen um?

„Gott sei Dank"„ sagt Michael Haitchi, gebe es in Neu-Ulm nur selten Einsätze, die derart tragisch enden wie der am Montag in der Ringstraße.