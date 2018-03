Reizgas in Schnellrestaurant: Polizei hofft auf Zeugen

Nach einer Reizgasattacke in einem Schnellrestaurant in Leonberg (Kreis Böblingen) hat die Polizei am Montag noch einmal in dem Restaurant nach Hinweisen gesucht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wird außerdem geprüft, ob Zeugen zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Mehrere Gäste hatten am Sonntag über Atemnot geklagt, das Restaurant wurde geräumt. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass Gas ausgetreten war. „Beim Betreten konnte allerdings der Geruch von Pfefferspray festgestellt werden, so dass ein Versprühen des Reizgases als Ursache wahrscheinlich erscheint“, teilten die Beamten mit.

13 Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt worden. 3 weitere meldeten sich wenig später mit Beschwerden. Das Schnellrestaurant wurde nach dem Vorfall gelüftet und konnte am Abend wieder öffnen. Wie die Polizeisprecherin sagte, gab es jüngst im Bereich des Präsidiums Ludwigsburg zwei weitere Vorfälle. So hatten Unbekannte Reizgas in Bietigheim-Bissingen und in Sindelfingen versprüht.