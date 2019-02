Ein Unbekannter hat in einem Festzelt im Zollernalbkreis Reizgas versprüht und damit 35 Gäste einer Fastnachtsveranstaltung verletzt. Die Betroffenen klagten nach Angaben der Polizei vom Samstag über Reizungen an Hals, Nase und Augen. 22 von ihnen mussten laut einem Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes behandelt werden. Acht der Verletzten kamen nach dem Vorfall am Freitagabend in Winterlingen in ein Krankenhaus. In dem Festzelt hatten rund 2500 Menschen gefeiert. Hinweise auf den Täter hatte die Polizei zunächst nicht.

Mitteilung der Polizei