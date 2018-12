Reizgas gegen Ex-Freund: 15 Personen in Pforzheim verletzt

Eine 40 Jahre alte Frau hat in Pforzheim ihren 30 Jahre alten früheren Freund mit Reizgas besprüht, weil dieser sich nicht an das Annäherungsverbot hielt. Da die Frau wohl zuviel Reizstoffgas versprühte, breitete es sich im Flur und über den Aufzugschacht des Mehrfamilienhauses aus, so dass 13 weitere Personen Atemwegsreizungen erlitten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein drei Wochen alter Säugling wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste das Gebäude lüften. Die Frau hatte mit ihrem früheren Freund in der Vergangenheit immer mal wieder Streit. Die Polizei habe regelmäßig schlichten müssen.

