Filderstadt (dpa/lsw) - Rund 65 Reitsättel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag von zwei Reiterhöfen in Filderstadt (Kreis Esslingen) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das gesamte Diebesgut einen Wert von 80 000 Euro. Auf einem Reiterhof im Stadteil Bonlanden brachen die Täter mehrere Gebäude auf und nahmen etwa 40 Sättel mit. Die Beute transportierten sie auf Schubkarren zu einem abgestellten Fahrzeug. Vermutlich dieselben Einbrecher machten sich dann in der Nähe des Stadtteils Sielmingen ans Werk. Nachdem sie dort in den Stallungen mehrere Türen aufgebrochen hatte, nahmen sie etwa 25 Sättel mit. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.