Buchen (dpa/lsw) - Eine 17-jährige Reiterin hat sich am Freitagnachmittag bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) schwer verletzt. Das Pferd der 17-Jährigen sei scheu geworden, als ein Motorradfahrer in dem Moment beschleunigte, als er sie und eine weitere Reiterin überholte, meldete die Polizei am Sonntag. Das Pferd warf die 17-Jährige ab, die sich schwere Verletzungen zuzog. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.