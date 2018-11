Reisemesse Touristik & Caravaning mit neuem Veranstalter

Mit einem neuen Veranstalter zeigt die Reisemesse Touristik & Caravaning in Leipzig von diesem Mittwoch an Urlaubstrends. Erstmals wird die traditionsreiche Messe in diesem Jahr von der Messe Stuttgart organisiert. Ziel sei es, die Veranstaltung in allen Belangen inhaltlich weiterzuentwickeln, sagte Sprecher Andreas Wallbillich am Montag in Leipzig. Die Stuttgarter haben eine langjährige Erfahrung mit Reisemessen. Im Januar veranstalten sie in der schwäbischen Landeshauptstadt die Touristikmesse CMT.

In Leipzig präsentieren sich bis zum Sonntag rund 500 Aussteller - von Caravan-Herstellern über Reiseanbieter bis hin zur Schwarzwald-Gemeinde Freudenstadt als Partner. Die Veranstalter hoffen wie im Vorjahr auf rund 60 000 Besucher.