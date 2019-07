Reisebus fängt Feuer - 28 Kinder und Betreuer retten sich ins Freie

Ein mit 28 Kindern und zwei Betreuern besetzter Reisebus hat auf einer Bundesstraße bei Obersulm (Landkreis Heilbronn) Feuer gefangen.

Ein weiterer Betreuer, der in seinem Auto hinter der Gruppe aus Frankfurt am Main fuhr, erkannte am Montag Flammen aus dem Heckbereich des Busses, wie die Polizei mitteilte.

Dessen Fahrer hielt daraufhin an und ließ die Passagiere unverletzt aussteigen. Ein Ersatzbus sollte die Kinder zurück nach Frankfurt bringen. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an dem Fahrzeug den Brand ausgelöst hat.

Die Kinder waren auf der Fahrt in eine Ferienfreizeit nach Murrhardt (Rems-Murr-Kreis).

