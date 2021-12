Ein hoher Schaden ist bei einem Busbrand in Mulfingen (Hohenlohekreis) entstanden. Die Polizei schätzt die Summe auf rund 250.000 Euro. Der Reisebus eines Sportclubs war auf einem Firmengelände abgestellt und geriet am Montagmorgen vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Menschen befanden sich den Angaben vom Dienstag zufolge nicht im Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-287664/2

