Reisebüros fordern staatliche Hilfe - Südwesten arbeitet Lockerungsplan für Tourismus aus

Mit Protesten haben bundesweit Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern einen Rettungsschirm für die Branche gefordert. In vielen deutschen Städten kamen am Mittwoch Protestierende zusammen und stellten Koffer, Sonnenschirme und Liegen auf.

So zum Beispiel auch in Friedrichshafen auf den Adenauerplatz, wo 40 Angestellte und Gewerbetreibende der Reisebranche buchstäblich im Regen standen. Den notwendigen Sicherheitsabstand hielten sie ein, wie im Video zu sehen ist:

Unter dem Motto "Rettet die Reisebranche, wir sind Touristik" sind deutschlandweit Selbstständige und Angestellte der Reisewirtschaftsbranche auf die Straße gegangen, um auf deren Lage aufmerksam zu machen. Sie fordern branchenspezifische Hilfen. In Friedrichshafen standen die Demonstranten buchstäblich im Regen.

Wegen der Corona-Pandemie und geschlossener Grenzen sind überall Buchungen eingebrochen - und noch ist unklar, ob man im Sommer in die Feriengebiete Europas fahren kann. Bei einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts hatten Reisebüros und -veranstalter den größten Einbruch bei Kapazitätsauslastung und Umsatzentwicklung gemeldet.

Laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbands sehen sich 60 Prozent der Reisebüros und Reiseveranstalter unmittelbar von der Insolvenz bedroht. Am Freitag erst hat das Ulmer Reisebüro Honold bekannt gegeben, die Geschäftstätigkeit aufzugeben. Etwa 40 Mitarbeiter verloren demnach ihren Arbeitsplatz.

Jedes fünfte Unternehmen musste der Umfrage des Reiseverbands zufolge Mitarbeiter entlassen, 80 Prozent der Firmen mussten staatliche Hilfe beantragen. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hatte gesagt, längerfristig brauche die Branche wohl mehr Unterstützung. Die Bundesregierung hat umfassende Hilfsprogramme aufgelegt, um Jobs und Firmen zu schützen. Bei Bedarf werde man nachzulegen, hieß es.

Sehen sich in ihrer beruflichen Existenz bedroht: Vertreter von Reisebüros aus der ganzen Region haben am Mittwochmittag auf dem Adenauerplatz demonstriert. Am Mikrofon Hys Zeyrek von Reisebüro „Flugbörse“ Ravensburg, links daneben Initiatorin Monika Gindele vom gleichnamigen Reisebüron in der Charlottenstraße. (Foto: Geiselhart)

Dabei mangelt es vielen Reisebüros derzeit nicht an Arbeit, wie Monika Gindele, Inhaberin des gleichnamigen Reisebüros in Friedrichshafen berichtet. „Im Gegenteil, wir haben sogar mehr Arbeit als vor der Corona-Krise. Aber wir bekommen keinen Lohn dafür“, sagt sie. Von Beratungen der Kundschaft oder Buchungen kann in diesen unsicheren Zeiten allerdings keine Rede sein. Stornierungen und Rückabwicklungen bestimmen das mühsame Tagesgeschäft.

„Mit unserer Aktion wollen wir die Region für unsere existentiellen Sorgen und Nöte sensibilisieren“, sagt Gindele. „Die Touristikbranche war die erste, die von Corona bis ins Mark getroffen wurde – und sie wird die letzte sein, die aus der Krise wieder herauskommt. Wie lange das dauern wird, kann jetzt noch niemand sagen.“

Drei Millionen Beschäftigte, 12.000 Reisebüros und 3000 Reiseveranstalter fühlten sich von den Politikern völlig im Stich gelassen, hieß es bei den Veranstaltern. Es gehe um 290 Milliarden Euro Umsatz.

Stufenplan für Öffnung von Tourismusbetrieben in Arbeit

Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen kündigten am Mittwoch an, mit einem Drei-Stufen-Plan schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie zurücknehmen zu wollen.

„Zu welchem Datum die einzelnen Phasen beginnen, werden die Länder in Abstimmung mit dem Bund in Eigenverantwortung bestimmen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Minister. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete, ist die erste Lockerungsstufe mit der Öffnung von Zoos und Freizeitparks für den 7. Mai ins Auge gefasst. In der zweite Phase folgten am 11. Mai Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels, und am 25. Mai dann Übernachtungstourismus ohne Restriktionen.

In der ersten Stufe sollen dem Konzept zufolge neben Zoos und Freizeitparks auch Gartenschauen und Museen wieder öffnen dürfen. Ausflugsschiffe sollen wieder ablegen, der Verleih von Fahrrädern und Booten und der Betrieb von Minigolfanlagen erlaubt werden. Besitzer von Zweitwohnungen und Dauercamper sollen wieder in ihre Domizile fahren dürfen.

In der zweiten Phase sollen Restaurants, Cafés, Biergärten und Imbisse „mit deutlich reduzierten Volumen" öffnen dürfen. Ferienwohnungen und Ferienhäuser sowie Campingplätze sollen wieder geöffnet werden. Für Hotels, Pensionen und Jugendherbergen ist die Öffnung mit begrenzten Zahlen von Gästen vorgesehen.

In der dritten Phase sollen dann Theater, Konzerthäuser, Kinos öffnen und andere Kulturveranstaltungen wieder stattfinden. Auch Schwimmbäder dürfen dem Konzept zufolge dann wieder öffnen. Urlauber sollen wieder uneingeschränkt in Hotels und Pensionen übernachten dürfen.

Viele Deutsche befürworten derweil geschlossene Grenzen

Fast jeder zweite Deutsche lehnt eine Öffnung der Grenzen für den Sommerurlaub im europäischen Ausland ab. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sind 48 Prozent dafür, die wegen der Corona-Pandemie erlassene Ausreisesperre für Touristen auch im Sommer aufrecht zu erhalten.

20 Prozent sind für eine Öffnung der Grenzen zu einzelnen Ländern. Nur 13 Prozent plädieren dafür, schon im Sommer den Reiseverkehr innerhalb der Europäischen Union wieder vollständig zu erlauben.

Einer Civey-Umfrage zufolge sind Menschen sich eher uneins, wo es sicher ist, Urlaub zu machen. 40 Prozent der Befragten gaben an, nicht außerhalb Deutschlands Urlaub machen zu wollen oder gar nicht in den Urlaub fahren zu wollen.