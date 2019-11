Reinhart zeigt sich offen für Minderheitsregierung im Bund

Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sieht in einer Minderheitsregierung im Bund eine mögliche Chance für seine Partei, wieder an Profil zu gewinnen. „Ich schätze die Lage der Bundes-CDU sehr kritisch ein“, sagte Reinhart der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind immer noch in einer Sandwich-Position zwischen AfD und Grünen.“ Man müsse vermeiden, dass es für die CDU in die gleiche Richtung gehe wie bei der SPD. „Wir dürfen nicht zu Gunsten von Beliebigkeit unser Profil aufs Spiel setzen“, sagte er. „Gegebenenfalls wäre auch eine Minderheitsregierung eine vorzugswürdige Alternative, bevor man zu viele Grundsätze aufgibt.“

Sollte sich die SPD für einen Ausstieg aus der Regierung entschließen, platzt die GroKo. Eine Minderheitsregierung müsste sich im Bundestag immer wieder Mehrheiten für politische Projekte suchen.