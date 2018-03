Reinhart hält SPD-Mitgliederentscheid für höchst bedenklich

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart hält den SPD-Mitgliederentscheid zur GroKo für „höchst bedenklich“. „Wir können nicht in Koalitionsverhandlungen in jedes Unterholz, in jedes Dickicht gehen und zum Schloss die Hoheit der gewählten Parlamentarier aus der Hand geben“, sagte er der Zeitung „Südkurier“ (Mittwoch). Der damalige Kanzler Helmut Kohl (CDU) habe Koalitionen mit einem acht Seiten langen Vertrag besiegelt. „Jetzt ist alles auf 177 Seiten detailliert fixiert. Und zum Schluss entscheiden dann auch noch die Parteimitglieder darüber, ob diese Regierung zustande kommt?“ Darüber müsse man einmal grundsätzlich nachdenken.