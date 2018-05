Reinhart fordert Landarztquote bei Studienplatzvergabe

Im Kampf gegen den Hausarztmangel in Baden-Württemberg fordert CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart die Einführung einer Landarztquote. „Wir brauchen eine Landarztquote von bis zu zehn Prozent bei der Studienplatzvergabe“, sagte Reinhart den Zeitungen „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Samstag).

Würde die Quote in Baden-Württemberg umgesetzt, müssten bis zu 150 der aktuell 1500 Medizinstudienplätze nach diesem Muster vergeben werden. Hintergrund von Reinharts Forderung ist nach Angaben der Zeitung der von Bund und Ländern im vergangenen Jahr beschlossene „Masterplan Medizinstudium 2020“. Laut diesem können die Länder bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze vorab an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, später bis zu zehn Jahre als Hausarzt in einer ländlichen Region zu arbeiten, in der es zu wenig Hausärzte gibt.

Derzeit gibt es im Südwesten mehr als 7100 Hausärzte. Allerdings sind 35 Prozent der Mediziner bereits über 60 Jahre alt, so dass nach der Ruhestandswelle ein großer Mangel droht. Das Wissenschafts- und das Sozialministerium, die beide von den Grünen geführt werden, reagierten allerdings zurückhaltend auf den Quotenvorschlag. Beide Ministerien seien sich einig, dass eine Quote nur das allerletzte Mittel sein könne, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums.