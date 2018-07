Unbekannte haben in Pfalzgrafenweiler (Landkreis Freudenstadt) ein Reifenlager geplündert. Die Diebe hätten am Sonntag insgesamt 332 Reifen gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Wert der Beute beläuft sich auf 20 000 Euro. Die 300 Auto- und 32 Lastwagenreifen waren in abgeschlossenen Containern gelagert, die die Diebe aufbrachen. Wegen der großen Menge der Reifen geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden.

Polizeimeldung