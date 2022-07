Reifen geplatzt? Auto überschlägt sich auf A8, Fahrer tot

Ein mutmaßlich geplatzter Reifen hat einen Transporterfahrer auf der A8 bei Merklingen das Leben gekostet. Der Mann war am Dienstagabend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und hinter der Leitplanke zum Liegen kam, wie das Polizeipräsidium Ulm am Abend mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass ein geplatzter Reifen den Unfall im Alb-Donau-Kreis ausgelöst hat. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

