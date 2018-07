Reifen brennt und setzt Getreidefeld in Brand: Vollsperrung

Ein Schwerlasttransporter hat auf der Autobahn 6 bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) wegen eines defekten Reifens Feuer gefangen und dabei auch noch ein Getreidefeld in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montag brennende Reifenteile abgefallen und auf dem Getreidefeld gelandet. Außerdem erfassten die Flammen des Reifens auch den Auflieger des Transporters mitsamt einer Garage, die der Schwerlastzug geladen hatte. Die Autobahn zwischen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg musste in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Da der Transporter unter einer Hochspannungsleitung zum Stehen kam, gestalteten sich die Bergungsarbeiten schwierig, wie es weiter hieß. Ob auch die Leitung durch die Hitze des Feuers beschädigt wurde, war unklar.

Pressemitteilung Polizei