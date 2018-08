Rund 20 sogenannte Reichsbürger haben am Freitag die Zwangsräumung eines Hauses in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) blockiert. Dabei seien drei Beamte und ein „Reichsbürger“ verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehrere Menschen seien vorübergehend zur Feststellung der Identität in Gewahrsam genommen worden. Gesinnungsgenossen des Hausbesitzers hätten bereits im Vorfeld die Arbeit des Gerichtsvollziehers gestört. Daher habe er für die Räumung Hilfe der Polizei angefordert. 20 „Reichsbürger“ teils aus entfernten Landkreisen seien da gewesen und hätten sich geweigert, das Haus zu verlassen.

Der Besitzer konnte schließlich dazu bewegt werden, das Haus zu räumen. Als die Polizei die Identität der übrigen Anwesenden feststellen wollte, wollten sie ihre Personalien nicht angeben und widersetzten sich der Durchsuchung. Gegen einen musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Sie sprechen dem Grundgesetz und den Behörden die Legitimität ab. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen unterwegs. Einige sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv. Die Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

