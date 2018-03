An einem mit Schranken gesicherten Bahnübergang in Lauchringen am Hochrhein ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der Autofahrer wurde bei dem Unglück am Donnerstag verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es handele sich ersten Angaben zufolge aber um vergleichsweise leichte Verletzungen. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, in dem Zug seien alle mit dem Schrecken davongekommen. Den Angaben zufolge war das Auto aus ungeklärter Ursache auf dem Bahnübergang stehen geblieben. Der Regionalzug erfasste das Auto am Heck. Die Strecke der Hochrheinbahn muss den Angaben zufolge für die Bergungsarbeiten gesperrt bleiben. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

