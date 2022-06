Regionalbahn kollidiert mit Lastwagen: Keine Verletzten

Eine Regionalbahn ist an einem Bahnübergang im Kreis Heilbronn mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstag in Neudenau niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die rund 120 Fahrgäste im Zug sowie der Fahrer des Lastwagens blieben demnach unverletzt. Wie es zu dem Unfall an dem beschrankten Bahnübergang im Ortsteil Herbolzheim kommen konnte, war zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde nach Angaben der Bundespolizei in Folge des Unfalls zunächst gesperrt.

