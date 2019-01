Region versinkt im Schnee: Lawinenabgang in Vorarlberg, Kind von Baum erschlagen

Blockierte Straßen, abgeschnittene Ortsteile, Schulausfälle, Unfälle: Riesige Schneemengen beherrschen das Leben in weiten Teilen Südbayerns, Baden-Württembergs und Österreichs. Wir haben alle aktuellen Informationen für Sie.

17.10 Uhr: Frau stirbt im Schnee-Stau auf der A8 - weitere Details bekannt

Der Schnee brachte auf der A8 von Ulm in Richtung Stuttgart den Verkehr in der Nacht auf Donnerstag zum Erliegen. Der Stau zog sich über 35 Kilometer. Zahlreiche Autofahrer steckten stundenlang fest. Polizei und Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. Für eine 54-Jährige Autofahrerin kam allerdings jede Hilfe zu spät.

17.00 Uhr: Lawine in Vorarlberg geht ab - Straße gesperrt

Aufgrund eines Lawinenabgangs haben die Verantwortlichen in Vorarlberg die Straße Ortsende Düns bis zum Ortsanfang Dünserberg gesperrt. Diese Sperre dauert bis mindestens Freitag, den 11.01.2019, 12.00 Uhr an. Verletzt wurde niemand, Sachschaden sei nicht entstanden, heißt es von der Polizei. Wahrscheinlich ist, dass noch weitere Lawinen abgehen könnten.

16.50 Uhr: Bahn stellt Regionalverkehr teilweise ein

Die Deutsche Bahn (DB) kommt mit dem Räumen der verschneiten Strecken teilweise nicht mehr hinterher und stellt deswegen in den kommenden Tagen den Regionalverkehr in Teilen Süd- und Ostbayerns ein. In den Regionen Kempten, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden fallen in den nächsten Tagen die Züge aus, wie ein Sprecher am Donnerstag in München mitteilte. Außerdem fahren die Waldbahn in Niederbayern und die Bayerische Oberlandbahn südlich von München nicht. Auf den Strecken von München nach Stuttgart, Nürnberg, Regensburg sowie nach Salzburg und Kufstein rollten die Züge nach DB-Angaben bislang weitestgehend nach Fahrplan.

Schnee liegt am Bahnhof auf einem Zug. Der Bahnverkehr ist teilweise eingestellt. (Foto: dpa)

16.45 Uhr: Der Schnee ist das bestimmende Thema

Obwohl am Abend die Handball-WM startet und obwohl ein angebliches Bekennerschreiben rund um den Angriff auf AfD-Politiker Frank Magnitz im Netz die Runde macht: Das bestimmende Thema auf Twitter ist das Schneechaos im Süden Deutschlands. Seit vielen Stunden ist der Hashtag #schneechaos auf Platz eins der Twitter-Trends.

Bei Twitter interessiert die User nichts so sehr wie die aktuellsten Informationen rund um den Schnee (Foto: Screenshot Twitter)

16.40 Uhr: Dach stürzt ein: Feuerwehr befreit Tiere aus Stall

Im oberfränkischen Weidenberg hat die Feuerwehr neun Rinder und drei Kälber aus einem Stall befreit, dessen Dach unter der Schneelast teilweise eingebrochen war. Die Einsatzkräfte brachten die Tiere am Donnerstag unbeschadet nach draußen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. In dem Markt im Landkreis Bayreuth liege gar nicht übermäßig viel Schnee, erklärte der Sprecher. Die Schneelast sei deshalb wohl nicht der einzige Grund dafür, dass es zu dem Unfall kam.

Aufgrund der Schneelast war das Dach auf einer Länge von über 20 Metern eingebrochen. Einzelne Kühe wurden verschüttet und mussten von der Feuerwehr befreit werden. (Foto: dpa)

16.30 Uhr: Kind wird von Baum erschlagen

Ein siebenjähriges Kind ist in Aying (Landkreis München) von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Die Polizei ging am Donnerstagnachmittag davon aus, dass der Baum unter der hohen Schneelast zusammengebrochen war.

16.20: Katastrophenfall gilt auch im Landkreis Traunstein

Nach den starken Schneefällen gilt auch im Landkreis Traunstein der Katastrophenfall. Das Landratsamt übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die schweren Schneemassen seien eine Gefahr für die Menschen in der Region. Auch auf die Hilfe der Bundeswehr werde man zugreifen. Die Behörden hatten bereits für die Landkreise Miesbach und Berchtesgadener Land den Katastrophenfall ausgerufen. In Südbayern sind wegen des vielen Schnees zahlreiche Straßen gesperrt.

15.50 Uhr: Polizei rettet Baby

Im bayerischen Allgäu haben Polizisten einen frierenden Säugling vor dem Schnee gerettet und mit einer Uniformjacke warmgehalten. Passanten hatten in Kaufbeuren die hilflose Mutter des Kindes betrunken im Schnee neben einem Gehweg entdeckt, die Frau hielt ihr nur unzureichend bekleidetes Baby im Arm. Die Streifenbeamten wickelten das kleine Mädchen in eine Uniform und legten es in den Polizeiwagen, bis der Rettungsdienst kam.

15.45 Uhr: Wangen sperrt mehrere Sporthallen

Die Stadt Wangen muss Hallen sperren. Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet, hieß es am Donnerstagmittag von der Verwaltung: „Angesichts der ungewöhnlich schweren Schneelasten auf den Dächern sieht sich die Stadt Wangen im Allgäu gezwungen, aus Sicherheitsgründen einige Hallen im Stadtgebiet zu sperren.“ Ab sofort wird die Praßbergsporthalle gesperrt. Ab Freitag sind auch die Alte Sporthalle, die Argensporthalle sowie die Sporthallen in Deuchelried, in Karsee, in Neuravensburg, in Niederwangen und in Primisweiler gesperrt.

15.30 Uhr: Schulausfall im Kreis Biberach? Das entscheiden die Schulen

Seit Mittwochabend sind einige Zentimenter Neuschnee gefallen. Diese Menge reicht aber aber nicht aus, um den Schülern im Kreis Biberach freie Tage zu bescheren. „Unterrichtsausfälle sind bislang im Amtsbereich kein Thema gewesen“, erläutert Schulamtsdirektor Achim Schwarz. Das staatliche Schulamt Biberach ist zuständig für die Kreise Biberach und Alb-Donau sowie die Stadt Ulm. Anfragen hierzu sind bei der Behörde weder von Schulleitern noch Eltern eingegangen. Ob der Unterricht ausfällt, liegt im Ermessen der einzelnen Schulen. „Diese Entscheidung trifft der Schulleiter, gegebenfalls nach Beratung mit dem Schulträger oder den Verkehrsbetrieben“, führt Schwarz weiter aus. Das Schulamt werden dann darüber informiert beziehungsweise im Vorfeld der Entscheidung in die Beratungen miteinbezogen.

15.20 Uhr: Müllabfuhr hat Probleme, Müll mitzunehmen

Auch die Müllabfuhr hat Probleme wegen des Schnees. „Aufgrund der derzeitigen extremen Schneelage ist es für die Müllfahrzeuge in einigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg nicht möglich, die Wohnstraßen zu befahren und die Abfallbehälter zu leeren“, teilte das Landratsamt Ravensburg am Donnerstag mit. Die betroffenen Haushalte haben demnach die Möglichkeit, bei der nächsten Leerung die doppelte Menge an Abfall zur Abholung bereitzustellen.

15.15 Uhr: Weitere Ortsteile im Berchtesgadener Land nicht erreichbar

Nach den starken Schneefällen sitzen im Berchtesgadener Land weitere Menschen fest und sind auf eine Notversorgung angewiesen. Vorderbrand, ein Ortsteil von Berchtesgaden, und Ettenberg, das zur Gemeinde Marktschellenberg gehört, seien nicht mehr erreichbar, teilte das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit. Die Zufahrtsstraßen seien gesperrt, weil Bäume unter der Schneelast umzukippen drohten. Eine Notversorgung für die Bewohner sei eingerichtet, hieß es von der Behörde. Wie viele Menschen eingeschlossen sind, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Bereits seit Mittwoch sitzen im Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe rund 350 Menschen fest. Die Bewohner sowie Mitarbeiter eines Asthma-Zentrums werden von Bundeswehrsoldaten transportiert und versorgt.

15.00 Uhr: Todesfall auf der A8: Das sagt Polizei

Eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen auf der A8 im Stau feststeckte, wurde gegen 20 Uhr leblos in ihrem Wagen gefunden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Todesursache sei wohl ein medizinischer Grund, sagte Sprecher Wolfgang Jürgens unserer Redaktion – so bezeichnet die Behörde Herzinfarkte und andere plötzliche natürliche Todesursachen. Dass die Frau in der Kälte erfroren sein könnte, wies Jürgens entschieden zurück. „Dazu gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt“, betonte er.

Andere Autofahrer hatten die Frau gefunden, als der Verkehr zwischenzeitlich wieder lief. Ihr Wagen stand auf dem Mittelstreifen, während links und rechts Fahrzeuge vorbeirollten. „Irgendwann steigt einer aus und schaut, warum fährt das Auto nicht weiter“, beschreibt Polizeisprecher Jürgens, wie die Frau gefunden wurde.

Nach starkem Schneefall stehen Autos und Lastwagen auf der mit Schnee bedeckten Autobahn A8. Die A8 zwischen Aichelberg und Hohenstadt war zwischenzeitlich voll gesperrt (Foto: Sdmg ; Kohls)

14.30 Uhr: München schließt Friedhöfe

Wegen des starken Schneefalls sind einige Münchner Friedhöfe für Besucher gesperrt worden. Betroffen sind der Waldfriedhof (alter und neuer Teil), der Westfriedhof, der Friedhof Feldmoching und der Waldfriedhof Solln. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Alle Beisetzungen finden wie geplant statt.

14.00 Uhr: Grundschule in Beuren bleibt am Freitag geschlossen

An der Grunschule in Beuren fällt am Freitag, 11. Januar, aus Sicherheitsgründen die Schule aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmittag auf Anfrage der SZ mit. Wie es auf den anderen Schulbuslinien im Isnyer Stadtgebiet aussieht, könne sich stündlich ändern, abhängig von der Fortdauer der Schneefällem hieß es aus dem Rathaus weiter.

Die heftigen Schneefälle beeinträchtigen den Verkehr auch in Isny. (Foto: Symbol: Alexander Pohl/Imago)

13.30 Uhr: Mehrere Straßen rund um Oberstdorf werden gesperrt

Wegen Lawinengefahr hat die Gemeinde Oberstdorf am Donnerstag die Zufahrten zu zwei Tälern gesperrt. Rund 65 Anwesen, darunter mehrere Hotels, seien davon betroffen, sagte die Pressesprecherin der Marktgemeinde, Christine Uebelhör. Die Bewohner und Urlauber im Stillachtal und in dem südlichen Bereich des Trettachtals seien bereits am Mittwoch über die bevorstehende Sperrung informiert worden. Wer wollte, konnte deswegen abreisen.

12.45 Uhr: Verkehrschaos in Lindau

Verkehrschaos in Lindau: Die Straßen rund um die Stadt sind dicht. „Mehrere Verkehrsunfälle haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A96 geführt“, sagt Thomas Steur, Vize-Chef der Lindauer Polizei. Die Autobahnauffahrt Lindau sei ab dem Kreisverkehr am Mc Donald’s gesperrt. Aus diesem Grund fährt der Stadtbus zurzeit nicht bis nach Zech.

12.35 Uhr: Schulen im Raum Wangen bleiben geöffnet

An den Wangener Schulen wird es auch am Freitag Unterricht geben. Dies erklärte der geschäftsführende Schulleiter und Chef der Realschule. „Höchstwahrscheinlich“ gelte dies auch am Montag. Allerdings stehe es den Schulleitern frei zu reagieren. So könnte der Unterricht frühzeitig beendet werden, sollte sich herausstellen, dass keine Busse mehr fahren.

12.30 Uhr: Räumfahrzeug bei Waldburg umgekippt - Bergung gestaltet sich schwierig

Der Unfall des Räumfahrzeugs bei Waldburg ist schon in der Nacht auf Donnerstag passiert, wie die Polizei mitteilte. Der Schneeschipper fuhr demnach für die Straßenmeisterei Wangen. Er muss von der Straße abgekommen und dann umgekippt sein. Weingartens Feuerwehrkommandant Horst Romer war in den frühen Morgenstunden vor Ort – insgesamt waren 20 Feuerwehrleute aus Weingarten und neun Kräfte von der Feuerwehr Waldburg im Einsatz. „Die Information, dass eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt sei, hat sich als Falschmeldung herausgestellt“, sagte Romer.

Diesel lief aus. Die Feuerwehr habe abgesaugt, was abzusaugen war, erklärt die Polizei. Wie viel Kraftstoff ins Erdreich gelaufen ist, könne man erst nach der Bergung sicher sagen, sagte eine Polizeisprecherin. Die kann wahrscheinlich erst am Freitag angegangen werden. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse vom Donnerstag bestehe die Gefahr, dass ein Kran bei der Bergung ebenfalls ins Rutschen gerät, so die Polizei. Der Fahrer sei nicht verletzt worden.

Zwischen Waldburg und Schlier ist ein Räumfahrzeug in der Nacht auf Donnerstag umgekippt. Diesel lief aus. Die Bergung war zunächst nicht möglich. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

12.00 Uhr: Bauhof in Leutkirch ist "am Ende"

„Wir machen was wir können. Alle Fahrzeuge sind unterwegs“, erklärt Leutkirchs Bauhofleiter Peter Feuerstein. Aber durch den ständigen Schneefall komme es trotzdem zu vielen Behinderungen auf den Straßen. „Inzwischen sind wir am Ende“, so Feuerstein. Angesichts des andauernden Schneefalls komme man mit dem Räumen nicht hinterher.

11.50 Uhr: Notfallversorgung durch Schnee nicht beeinträchtigt

Der starke Schneefall in Bayern hat nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) keine Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten. „Die Fahrwege für Krankentransport- und Rettungswagen verlängern sich“, sagte Sprecher Sohrab Taheri-Sohi am Donnerstag in München. Zu Problemen führe das aber nicht. Alle Fahrzeuge hätten Schneeketten an Bord. In den Alpenregionen seien außerdem Rettungswagen mit Allradantrieb unterwegs.

11:40 Uhr: Haben Autofahrer eigentlich ein Recht auf geräumte Straßen?

Der Schneepflug kommt - vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn doch - wann? Autofahrer werden in diesen schneereichen Tagen von Ungewissheit gequält. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

11.25 Uhr: Katastrophenfall im Berchtesgardener Land

Wegen der anhaltenden Schneefälle hat das Landratsamt für den südlichen Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit. Zahlreiche Straßen in der Region sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. In einem Ortsteil von Berchtesgaden ist die einzige Zufahrtsstraße nur von Militärfahrzeugen der Bundeswehr befahrbar - rund 350 Menschen sitzen dort fest.

11.20 Uhr: Schneechaos - so hat es unser Redakteur wahr genommen

Schnee hat am Donnerstag für Stillstand und stockenden Verkehr auf den Straßen am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu verursacht. Hagen Schönherr von Schwäbische.de hat auf Straßen im Hinterland versucht sein Ziel zu erreichen. Das Video zeigt, ob es klappt.

11.10 Uhr: Winterdienst lobt Autofahrer

Der Biberacher Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um die Straßen zu räumen. Zwischen zehn und zwölf Fahrzeuge halten wichtige Strecken im Stadtgebiet frei. „Wir haben mit dem Räumen und Streuen um 3.30 Uhr begonnen“, berichtet Markus Dobler vom städtischen Baubetriebshof. Bislang habe es keine Probleme gegeben, Reklamationen blieben aus: „Die Menschen haben sich gut an die winterlichen Verhältnisse angepasst.“

Auf den schneebedeckten Straßen in Biberach ging es langsamer als sonst voran. (Foto: Daniel Häfele)

11.00 Uhr: Zugverkehr in Sachsen teilweise eingestellt

Der Wintereinbruch hat den Zugverkehr im Vogtland und in Ostsachsen teilweise zum Erliegen gebracht. Wie die Länderbahn am Donnerstag mitteilte, geht auf einigen Strecken wegen umgestürzter Bäume und Schneeverwehungen nichts mehr. Die Hauptstrecken des Trilex von Bischofswerda nach Zittau und von Bischofswerda nach Görlitz sind wegen Baumstürzen komplett gesperrt. Die Räumung der Strecke nach Görlitz sei schwierig, da das Befahren des Waldes lebensgefährlich sei, teilte das Bahnunternehmen mit Bezug auf Auskünfte der Feuerwehr mit.

10.50 Uhr: Fahrbahnen häufig geräumt, aber weiter rutschig

Am Bodensee ist weiter Geduld gefragt. Mehr Fahrtzeit sollte einplanen, wer über Meckenbeuren oder Tettnang fährt. Auf der B467 bei Tettnang steht offenbar ein weiterer LKW quer. Ebenfalls nur sehr langsam kommen die Fahrzeuge auf der B30 zwischen Oberteuringen und Ravensburg voran.

Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz empfiehlt Autofahrern, die hinter einem liegen gebliebenen LKW stehen, abzuwarten, bis das Hindernis beiseite geräumt ist. "Um den Verkehr nicht zu gefährden, sollten Verkehrsteilnehmer nicht an der Seite oder zwischendurch vorbei fahren oder wenden. Bei durchgezogener Linie ist das ohnehin verboten."

10.30 Uhr: S-Bahn reißt Schneeräumer mit

Eine S-Bahn hat in Erding bei München einen Schneeräumer gerammt und mehrere Meter mitgerissen. Ein städtischer Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeug einen Bahnübergang von Schneemassen befreit, als sich laut Polizei das Räumschild in den Gleisen verkeilte. Der Fahrer einer heranfahrenden S-Bahn bremste noch, erwischte aber den kleinen Schneeräumer und schleifte ihn rund 20 Meter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Zugstrecke blieb für mehrere Stunden gesperrt.

10.20 Uhr: Nach Horrornacht läuft Verkehr auf A8 wieder etwas

Nach stundenlangem Stillstand auf der A8 zwischen Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) und der Albhochfläche kommt der Verkehr in Richtung Stuttgart inzwischen wieder voran. „Es läuft“, sagte eine Claudia Kappeler, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, am Donnerstagmorgen. Mit Staus und Behinderungen muss zur Stunde durch Schnee und Eis allerdings weiter gerechnet werden.

In der Nacht ist in dem kilometerlangen Stau eine Frau gestorben. Für Sie kam jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, so ein Polizeisprecher.

10.10 Uhr: Es kommen noch mal bis zu 50 cm Neuschnee auf uns zu

Heute drückt es weiter mit feuchter Luft gegen die Nordalpen mit Dauerschneefall. Bis Freitag früh kommen je nach Lage noch 20 bis 50 cm Neuschnee zusammen, in höheren Staulagen auch mehr: https://t.co/VMc1Jbwo5mRadar aktuell: https://t.co/Fe4ky7YPL9#Schnee /FR pic.twitter.com/A7Z72cHwkh— Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 10. Januar 2019

10.00 Uhr: Zahlreiche Straßen in der Region blockier

Zur Stunde melden die Behörden zahlreiche gesperrte Straßen. Zahlreiche Lkw blockieren die Fahrbahnen, wie zum Beispiel auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Lindau. Die B467 ist in Höhe Meckenbeuren derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Die aktuelle Lage am Bodensee: Staus, Sperrungen, blockierte Straßen (Foto: Screenshot: Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg)

09:30 Uhr: Schneechaos in Österreich hält an

Meteorologen erwarten in Österreich weitere Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Es müsse mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden, berichtete der Wetterdienst des Senders ORF am Donnerstagmorgen. Bis Freitag werde es demnach in Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, der Obersteiermark und in den Alpen Ober- und Niederösterreichs weiter schneien.

Zu vielen Orten wurden die Zufahrtsstraßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Dadurch sitzen auch immer mehr Touristen fest. Wie schon am Mittwoch sind die beliebten Reiseziele Obertauern, Lech, Zürs und Hallstatt weiterhin nicht erreichbar.

Lawinen: Tödliche Gefahr in den Alpen

09.15 Uhr: Neuschnee sorgt für Chaos rund um Biberach

Da kommt einiges vom Himmel herunter: Der Neuschnee hat im Landkreis Biberach am Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Auf den verschneiten oder mit Schneematsch bedeckten Straßen ging es teilweise nur langsam voran.

Auf der B30 hat sich gegen 8.43 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug überschlagen, wie die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf SZ-Nachfrage bestätigte. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Ausfahrt Laupheim-Süd in Fahrtrichtung Ulm. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

9:09 Uhr: Sperrungen nach Unfall im Kreis Ravensburg

Zwischen Waldburg und Schlier kippt ein Räumfahrzeug um, die Straße ist gesperrt. Auch zwischen Lindau und Kressbronn ist kein Durchkommen mehr. Die Polizei hat die Straße dicht gemacht.

9:00 Uhr: Verkehrsbehinderungen am See

Vor allem am Bodensee gibt es Verkehrsbehinderungen wegen Schnee- und Eisglätte. In Immenstaad steht der Verkehr in Richtung Friedrichshafen. Die Straße ist zwar frei, aber sehr glatt.

Zwischen Immenstaad und Friedrichshafen steht der Verkehr still. (Foto: Hagen Schönherr)

08.00 Uhr: Vielen Schulen melden schneefrei

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet der viele Schnee schulfrei. Viele Schulen lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen. So meldet der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim sind beinahe alle Schulen betroffen, Eltern von Schülern an den Grund- und Mittelschulen bleibt es freigestellt, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Auch einzelne Schulen in den Landkreisen Ebersberg und Prien sind betroffen.

Die Lehrer müssen sich laut Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.

7.45 Uhr: Bayerischer Bahnverkehr massiv beeinträchtigt

Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München müssen sich auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle seien zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie immer noch in Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach hat die Bayrische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Hauptsächlich seien Bäume, die wegen der Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gefallen sind, das Problem. Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gebe es keine Probleme. Laut eines Sprechers könne es hier allenfalls vereinzelt zu Weichenstörungen kommen.

Wenn die ersten Schneeflocken fallen, freuen sich viele Menschen über die weiße Winterlandschaft. Aber den Wintereinbruch birgt auch Gefahren. Aber warum kann Schnee so gefährlich sein?

Donnerstag, 0.30 Uhr: Person stirbt auf A8 im Stau

Auf der A8 zwischen Ulm und der Albhochfläche geht es seit Mittwochabend nicht mehr weiter. Die Einsatzkräfte kommen nur langsam voran. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, so ein Polizeisprecher. Die eintreffenden Rettungskräfte hätten nichts mehr für die Person tun können.

Mittwoch 23.00 Uhr: Lawine reißt Deutsch-Australier vor den Augen der Eltern in den Tod

Die Familie sei in St. Anton am Arlberg abseits der Pisten unterwegs gewesen und in sehr steilem Gelände nicht weitergekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der 16-Jährige habe einen Notruf abgesetzt. Während die Retter unterwegs waren, um die Familie zu bergen, habe ihn eine Lawine erfasst. Der Junge sei zwar nach 20 Minuten geborgen worden, habe jedoch nicht reanimiert werden können. Der Vater sei Deutscher, die Mutter Australierin. Die Familie lebt in Australien. Sie war nach Angaben des Polizeisprechers ohne Notfallausrüstung wie Schaufel oder Lawinensuchgerät unterwegs.

