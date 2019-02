Regierungsspitze stellt Ergebnisse der Kabinettsklausur vor

Nach einer zweitägigen Kabinettsklausur stellt die Regierungsspitze heute die Ergebnisse vor. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) erläutern in Stuttgart, was sie sich beim Thema Innovationspolitik vorgenommen haben. diskutiert wurden Fragen wie zum Beispiel: Wie kann Baden-Württemberg sich im Ausland noch besser als Innovationsland vermarkten? Was kann man tun, damit Baden-Württemberg bei Innovationen künftig die Nase vorne hat?

Möglicherweise diente die Klausur auch dazu, die jüngsten atmosphärischen Störungen zu verarbeiten. Wegen der Luftreinhaltung in Stuttgart und den dortigen Diesel-Fahrverboten hing der grün-schwarze Koalitionssegen mächtig schief. Vor einer Woche hatten Kretschmann und Strobl die Auseinandersetzung aber für beendet erklärt. Die grün-schwarze Regierung ist jetzt beinahe drei Jahre im Amt. Die nächste Landtagswahl steht im Frühjahr 2021 an.