Die grün-schwarze Regierungsspitze hat trotz schwelender Konflikte eine positive Bilanz des ersten gemeinsamen Regierungsjahres gezogen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart: „Dafür, dass wir uns nicht gesucht haben, aber finden mussten, arbeitet diese Koalition gut zusammen. Und es wird meiner Wahrnehmung nach immer besser, weil das Vertrauen wächst.“ Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) räumte ein: „Wir ringen mitunter um den richtigen Weg miteinander.“ Das sei aber in Ordnung. „Wir koalieren miteinander. Wir fusionieren nicht.“

Eine Antwort auf die Frage, was in der Regierungskoalition noch nicht gut laufe und verbessert werden müsse, ließen beide offen. Zwischen Grünen und CDU gab es in den ersten zwölf Monaten unter anderem Konflikte wegen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan.

Am 12. Mai 2016 wählte der Landtag Kretschmann zum Regierungschef. Zudem wurden seine zehn Minister vereidigt. Damit ging die bundesweit erste und bislang einzige grün-schwarze Landesregierung an den Start. Zuvor hatten die Grünen die Landtagswahl gewonnen - vor der CDU.

