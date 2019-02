An der Spitze des Regierungspräsidiums Karlsruhe gibt es bald einen Wechsel: Präsidentin Nicolette Kressl (SPD) habe um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart mit. Kressl war seit 2012 Regierungspräsidentin in Karlsruhe. Ihre Nachfolgerin soll die CDU-Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin Sylvia Felder werden. Die Personalie muss aber noch durchs Kabinett.

Damit haben dann zwei von vier Regierungspräsidenten ein Parteibuch der CDU - neben Felder ist dies Klaus Tappeser (Tübingen). Der Regierungspräsident von Stuttgart, Wolfgang Reimer, gehört den Grünen an. Die Regierungspräsidentin von Freiburg, Bärbel Schäfer, ist parteilos. Sie wurde aber von den Grünen für das Amt vorgeschlagen.