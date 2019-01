Regierungspräsident kritisiert Palmers Studentenkontrolle

Die Stiftung Liebenau will rund 750 Mitarbeiter anders als andere kirchliche Angestellte bezahlen. Die Angestellten protestieren, sprechen von „Lohndumping“. Nun hat sich Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in den Konflikt eingeschaltet. Er stellt sich hinter die Mitarbeiter. Der Konflikt ist brisant, handelt es sich bei der Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis) doch um einen der größten Träger von Pflegeheimen und anderen sozialen Einrichtungen im Südwesten.