Regierungsfraktionen ziehen Zwischenbilanz zu Grün-Schwarz

Von FilippoCataldo

Wohl nirgendwo werden Menschen so schnell in den Himmel gehoben und wieder fallen gelassen, wie im Profifußball. Der Held von gestern ist der Depp von heute ist ein, mit Verlaub, blöder Spruch, der es aber ganz gut trifft. Diese Erfahrung muss derzeit etwa Domenico Tedesco machen. Der in Esslingen und Stuttgart sozialisierte und in Kalabrien geborene Trainer des FC Schalke 04 erlebt gerade die erste Krise seiner freilich nicht einmal zwei Jahre währender Karriere im Profifußball.