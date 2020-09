Regierung und Autobranche treffen sich zum „Strategiedialog“

Die Menschen in Ellwangen und im Virngrund können aufatmen. Am kommenden Wochenende sollen die Bauarbeiten am Virngrundtunnel abgeschlossen werden. Gut anderthalb Jahre war es durch die umfassende Tunnelsanierung auf der A7 zu regelmäßigen Staus gekommen. Nahezu täglich tauchte der Tunnel in den Verkehrsnachrichten auf. Die Folgen für die umliegenden Gemeinden waren einschneidend. Der Ausweichverkehr quälte sich vor allem an den Wochenenden durch die Ortschaften.