Die grün-schwarze Landesregierung strebt erste Diesel-Fahrverbote in Stuttgart für Anfang 2019 an. Aus einem internen Papier geht hervor, dass dann Fahrverbote für Diesel der Euronormen 3 und 4 kommen sollen.

Darüber berichteten auch SWR und „Südwest Presse“. Die endgültige Entscheidung stand dem Vernehmen zunächst noch aus. Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen sollten sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart mit dem Thema beschäftigen.

#Fahrverbote in #Stuttgart sollen wohl ab 2019 kommen. Darin sollen @FraktionGruenBW und @CDU_FraktionBW . MP Kretschmann bestätigt entsprechende Medienberichte von @RMuschel noch nicht, kündigt aber Informationen zum Thema für den Nachmittag an. #Diesel— Katja Korf (@KatjaKorf) 26. Juni 2018

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von Zwischenergebnissen, die den beiden Fraktionen mitgeteilt werden sollten. Danach werde möglicherweise die Öffentlichkeit informiert.

Insgesamt gebe es beim Thema Luftreinhaltung in Stuttgart aber noch eine Reihe offener Fragen, sagte Kretschmann. Details nannte er nicht. Aber damit dürfte der Regierungschef darauf angespielt haben, was mit Diesel der Euronorm 5 geschehen soll, wie Ausnahmen von Fahrverboten definiert werden und wie konkrete Maßnahmen jenseits von Fahrverboten zur Luftreinhaltung aussehen könnten.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart grundsätzlich erlaubt sind. Seitdem gilt es in der grün-schwarzen Koalition als schwierig bis unmöglich, in Stuttgart noch um sie herumzukommen.