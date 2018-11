Keine Heizung, kein Licht und kaum Informationen - eine Flixbusreise von Zürich nach München hat am Wochenende am Fähranleger in Meersburg ein abruptes Ende genommen. Ein Flixbus-Sprecher bestätigte auf Nachfrage von schwäbische.de den Zwischenfall, der zahlreiche Passagiere am Samstagabend betraf.

Demnach war der Bus in Meersburg gestrandet und konnte aufgrund von Problemen mit der Elektronik nicht weiterfahren. Davon betroffen waren unter anderem die Heizung des Fahrzeugs sowie das Licht.