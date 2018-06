Die grün-rote Regierung berät seit Samstag über Einsparungen im klammen Landeshaushalt. Die Kommission für Haushalt und Verwaltungsstruktur kam in Stuttgart zusammen, die Beratungen sollten bis in den späten Sonntag hinein gehen. Im kommenden Jahr sollen 550 Millionen Euro gekürzt werden, 2015 weitere 250 Millionen Euro. Noch ist offen, woher diese Summen kommen sollen. Bislang wurden keine Vorschläge der Ministerien für großen Sparbeiträge öffentlich bekannt.

Einen großen Batzen will das Land bei Verhandlungen mit Städten und Gemeinden über den kommunalen Finanzausgleich herausholen. Gespräche dazu stehen an diesem Montag an. Dann soll es auch noch einmal Verhandlungen mit dem Beamtenbund und dem Deutschen Gewerkschaftsbund über Einsparungen bei den Beamten geben. Die Gespräche am Mittwoch waren ergebnislos vertagt worden. Das Land hat rund 240 000 Staatsdiener und 70 000 Pensionäre.

Die Zeit drängt, denn bereits am 25. September will das Kabinett die Eckpunkte des Haushaltes beschließen. Nach der Zerreißprobe in der Koalition um das Bahnprojekt Stuttgart 21 gilt die Aufstellung des Finanzplanes für 2013/2014 und der Weg hin zur Einhaltung der Schuldenbremse 2020 als weitere Herkulesaufgabe für Grün-Rot.

An der Sitzung der Regierungskommission nehme die Fraktionschefs von SPD und Grüne, leitende Beamte, Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) und die Ressortchefs teil. Dem Vernehmen nach werden die einzelnen Minister ins Gebet genommen, da sie größtenteils bislang zu wenig Sparbeiträge lieferten. Dienstag bis Donnerstag tagen die Fraktionen von SPD und Grünen, um die Ergebnisse vom Wochenende zu beraten. Sie haben mit ihrem Votum das letzte Wort.