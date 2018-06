Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-rote Regierung berät seit Samstag über Einsparungen im klammen Landeshaushalt. Die Kommission Haushalt und Verwaltungsstruktur kam in Stuttgart zusammen - die Beratungen sollen bis in den späten Sonntag hinein gehen. Im kommenden Jahr sollen 550 Millionen Euro gekürzt werden, 2015 weitere 250 Millionen Euro. Noch ist offen, woher diese Summen kommen sollen. Bislang wurden keine Vorschläge der Ministerien für große Sparbeiträge bekannt. Am 25. September will das Kabinett die Eckpunkte des Etats beschließen. Nach der Zerreißprobe um Stuttgart 21 gilt die Aufstellung des Finanzplanes und der Weg hin zur Einhaltung der Schuldenbremse 2020 als weitere Herkulesaufgabe für Grün-Rot.

Haushalts-Eckpunkte des Finanzministeriums